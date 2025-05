Tras la conversación vía telefónica que sostuvo esta mañana con su homólogo estadounidense Donald Trump, asegura la presidenta Claudia Sheinbaum que no hay nada que reportar.

“Mañana se va el secretario de Economía a Washington a tener una reunión y seguimos hablando sobre los temas comerciales. Nada en particular, sino, seguimos negociando y con buena relación y buena comunicación. Va a haber otras llamadas, en principio seguimos hablando sobre el tema del comercio, de los aranceles, recuerden que nosotros, en el caso de la automotriz tenemos una situación muy preferencial para México, aunque todavía quisiéramos más, pero tenemos una situación preferencial y seguimos trabajando sobre el tema del acero y el aluminio y algunos otros temas que planteamos, no quisiera yo abundar mucho más hasta que no podamos llegar a algún acuerdo”.

De lo que no hablaron fue del doble homicidio de funcionarios del gobierno capitalino. (Por Arturo García Caudillo)