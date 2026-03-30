Previo al juego de este martes ante Bélgica en el Soldier Fiel de Chicago, el técnico de la Selección Mexicana de Futbol, Javier Aguirre, aseguró que nadie está seguro en su lista, ni descartado para el Mundial 2026.

“Pasando el partido de mañana me ocupa la evaluación final, eso es lo que nos va a ocupar a mi y al cuerpo técnico, la evaluación final, se van acortando los plazos los jugadores me la van poniendo difícil cosa que me congratula y eso es lo que me ocupa, el regreso de los lesionados, ojala regresen la mayoría de ellos y la elaboración de la lista, esa criba de 26 que está a la vuelta de la esquina en la que nadie está seguro, ni nadie está descartado”.

Indicó que espera recuperar al menos 6 de los jugadores lesionados. (Por Manuel Trujillo Soriano)