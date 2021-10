No era marrano, sino marrana, la puerquita rescatada ayer por Bomberos de Guadalajara en el cruce de las avenidas López Mateos y Lázaro Cárdenas luego de caer de una camioneta que la llevaba al rastro. La cerdita de edad adulta permanece en buenas condiciones de salud en la base 2 de Bomberos de Guadalajara donde le han dado comida y agua, pero donde también esperan llegue a reclamarla su dueño.

“Estamos ahorita con personal del ayuntamiento de Guadalajara, no del rastro, efectivamente no de esa institución, pero si de alguno que se encargue de cuidárnosla porque no es un lugar aquí apropiado para ella”.

Sin embargo, grupos protectores de animales esperan que alguien venga a rescatar a esta puerquita bautizada ya como “La Sarita” y que la lleve a una granja pues sería injusto, dicen, que regresara al matadero si su sentido de supervivencia la hizo saltar de la camioneta que la llevaba al rastro. (Por José Luis Jiménez Castro)