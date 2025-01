Luego de que el arquero Nahuel Guzmán terminó como la figura, Chivas perdonó y no pudo ganarle a Tigres al empatar 1-1 en el encuentro que se celebró en el estadio Akron ante casi 40 mil personas al continuar la fecha 3 de la Liga MX.

El novato Teul Wilke, puso adelante al Rebaño, pero antes de ir al descanso emparejó la pizarra Juan Bruneta. Chivas generó más opciones de gol, pero el arquero Nahuel marcó diferencia.

El técnico español Óscar García dice que Chivas merecía mas.

“Tengo sentimientos un poco contradictorios, estoy muy orgulloso del equipo, no puedo estar contento porque no hemos ganado, pero como dije: yo quiero que toda la gente se sienta orgullosa y creo que hoy podemos sentirnos orgullosos del equipo. Tuvimos las opciones más claras ante un equipo que hasta hoy era el mejor de la liga, que había ganado seis puntos, un equipo que tiene muy buenos jugadores porque para mí tiene una plantilla extraordinaria y en muchos momentos hemos sido superiores, en momentos hemos merecido más, pero esto es parte del futbol que a veces no te premia lo que mereces”, dijo.

Chivas llegó a 4 puntos y Tigres a 7. (Por Martín Navarro Vásquez)