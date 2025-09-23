El Servicio Meteorológico Nacional informó que “Narda” alcanzó la categoría uno de huracán mientras se ubica a 475 kilómetros al suroeste de Manzanillo, Colima.

Su circulación genera lluvias muy fuertes, rachas intensas de viento y oleaje elevado en las costas de Michoacán, Colima y Jalisco.

Las precipitaciones podrían acompañarse de descargas eléctricas y caída de granizo, además de reducir la visibilidad en carreteras y zonas urbanas.

Autoridades advierten riesgo de encharcamientos, deslaves, inundaciones y crecida de ríos y arroyos.