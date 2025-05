Aunque la economía mundial ha cambiado, el nearshoring sigue representando una ventaja para nuestro país, asegura el secretario de Economía, Marcelo Ebrard.

“Oye, ¿pero no es eso contradictorio con que Estados Unidos quiere relocalizar en Estados Unidos? No, no es contradictorio porque nosotros, en la medida que tú quieras reducir tu dependencia de Asia, en esa medida más necesitas hacer cosas en México complementarias a tu economía, porque si no, no es viable en términos de costos relativos. Entonces pensaría que esa es una gran oportunidad para nuestro país que cada vez más va a emerger más claramente en estos próximos meses y esa es la tarea que tenemos que acometer de manera conjunta. Esa sería la propuesta que yo les haría”.

Lo anterior lo comentó como propuesta ante la Coparmex, en busca de que gobierno e iniciativa privada busquen ser puente con las empresas estadounidenses para que se instalen en nuestro país. (Por Arturo García Caudillo)