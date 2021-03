En Aguascalientes en el estreno de nuevos entrenadores, Guillermo Vázquez con Necaxa le ganó 1-0 a Poncho Sosa y sus Bravos de Juárez, en la continuación de la fecha 12 de la Liga MX.

El único tanto del juego fue obra del delantero español, Ian González, en la última jugada del partido. Al final esto dijo Memo Vázquez.

“Ya tenía rato que no festejaba un gol, una victoria, me da mucho gusto eso, la gente del club tiene mucha esperanza de que las cosas mejoren, esto fue reflejo de la carga que había de no ganar y vino en el momento preciso”.

Por Bravos, Lezcano falló un penal. (Por Martín Navarro Vásquez)