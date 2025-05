En Aguascalientes hubo emociones, pero no goles y al final Necaxa empató 0-0 con los Tigres en la ida de cuartos de final que tuvo como sede el estadio Victoria.

Ambos conjuntos tuvieron llegadas, pero no fueron contundentes y dejan todo para el juego de vuelta.

“El cuarto y el bandera es lo más normal, no fue por reclamar. Siempre hay fallos y quizás uno hace mención, pero, al contrario, hicieron un gran trabajo. No vi la acción, si el VAR tomó la decisión de que no era penal, seguramente cuando la vea me confiaré en eso”, dijo Nicolás Larcamón sobre el trabajo de los silbantes, y es que hubo una jugada que pudo ser penal para los Rayos. Dijo el entrenador que confía en el triunfo en el norte para poder avanzar. (Por Martín Navarro Vásquez)