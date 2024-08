Llego a su fin la fase de grupos de la Leagues Cup con el empate 1-1 entre el New England y el Nashville. De esta manera el Revolution va Vs Nueva York FC y el Nashville quedó eliminado por lo cual Mazatlán Clasifica y se medirá al DC United en la ronda eliminadora de 32.

El cuadro que comanda Víctor Vucetich está en la siguiente ronda, donde no llegaron Chivas y Monterrey.

Las series completas quedaron así: LAFC vs. Austin, Inter Miami-Toronto, Vancouver vs. Pumas, Seattle Sounders vs. LA Galaxy, Tigres Vs Pachuca, San José-Necaxa, Cincinnati vs. Santos, Columbus vs. Kansas City, Orlando vs Cruz azul, Philadelphia Union vs. Montreal, Toluca Vs Houston, St. Louis City vs. Timbers, Juárez vs. Colorado, América-Atlas, DC United-Mazatlán y New York City vs. New England Revolution. (Por Martín Navarro Vásquez)