Atlas no mejoró, fue el mismo de los último juegos de la Liga MX, cayó por 2-0 ante el New York City FC y dejó escapar el trofeo de Campeones Cup que se disputó en el Yankee Stadium.

El equipo neoyorkino dominó el juego desde el inicio y se impuso con aparente facilidad, gracias a los goles de Alexander Callens apenas al minuto 4 y de Maxi Morales al 49 quien marcó el segundo tanto del encuentro.

Los rojinegros jugaron con sus mejores hombres, pero Julián Quiñones y Julio Furch no pudieron concretar y el Atlas cargo con la derrota ante una buena cantidad de seguidores que acudieron a apoyarlo a la urbe de hierro.

Con este triunfo del New York City se mantiene el dominio del futbol estadounidense sobre el mexicano a nivel clubes y selecciones.

(Por Manuel Trujillo Soriano)