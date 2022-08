Ni los propios ciclistas conocen del todo el proyecto del Ayuntamiento de Guadalajara del carril bus-bici en avenida Hidalgo.

Por ejemplo Mariana que esta mañana montó una bicicleta de MiBici y al llegar a la avenida Hidalgo observó que un carril será exclusivo para ciclistas y transporte público.

“Realmente no lo conocía hasta apenas ahorita que vi los topes. No sé ni de qué trataba, apenas me voy enterando pero sí va a ser peligroso sobre todo aquí que no hay ni semáforos, a veces que en ocasiones los automovilistas no ponen direccionales, pues sí va a ser riesgoso. A veces no nos vemos o si nos ven nos ignoran”.

Esta ciclista asegura que le dará una oportunidad al carril BusBici pero de no sentirse segura mejor tomará otras calles. (Por José Luis Escamilla)