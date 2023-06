La violencia e inseguridad que azotan al país persiguieron a Víctor Manuel Ponce Ríos por miles de kilómetros hasta que le arrebataron la vida en el municipio de Huejucar.

La familia de este hombre abandonó Chihuahua en 2013 luego de al menos tres hechos trágicos entre sus integrantes.

El ser desplazados de Chihuahua no los salvó de la violencia que los alcanzó en Jalisco, dice Anaís Ponce.

“Vamos a ser el vivo ejemplo por muchos años de que esta familia se va huyendo de la familia. Nosotros ya hemos tenido perdidas humanas y a raíz de eso es el desplazamiento de que decimos no nos podemos poner a enfrentar a estas personas porque por más que denunciamos las mismas autoridades hablan: aquí esta denunciando tal familia y pues hay repercusiones siempre que se hace una denuncia o un señalamiento”.

Para Anaís Ponce, hija del empresario asesinado, no existe manera en que puedan confiar en las autoridades municipales, estatales o federales.

Ante ello la mejor opción es que la familia se vaya de México. (Por José Luis Escamilla)