Tras su paso por “La Casa de los Famosos México” Nicola Porcella fue invitado a participar en la telenovela “El amor no tiene receta” producción de Juan Osorio y en entrevista con Notisistema, aseguró que está cumpliendo su sueño.

“Para mí es un sueño que no me lo creo todavía, todavía no me lo creo, hay gente que me dice, ya creételo, pero yo creo que nunca me lo voy a creer lo que estoy viviendo, porque vengo de Perú y allá la industria no es como acá, estamos hablando de México, estamos hablando de Televisa, trabajar con Juan Osorio, trabajar en una novela en las estrellas, con un elenco con grandes actrices y actores que hace muchos años yo los veía lejanos conocerlos, imagínate”

Además, Nicola Porcella aunque no quiere hablar de sus próximos proyectos, se sabe que pronto también hará su debut en teatro con la puesta en escena “Aventurera”. (Por Katia Plascencia Muciño)