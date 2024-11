Nicolás Haza, hijo de Ludvika Paleta y Plutarco Haza, inició su trayectoria artística como cantautor, sin embargo, las oportunidades en la actuación se le han presentado, por lo que en entrevista con Notisistema aseguró que ambas facetas lo han ayudado a crecer al ser totalmente compatibles.

“Creo que el hecho de actuar me ha ayudado en la música a interpretar y la sensibilidad que me da la música, me ha ayudado a interpretar igual en la actuación, que son cosas que se van como combinando una a otra, viven como en el mismo ecosistema, al fin de cuentas y yo estudié cine, así que ya tengo otra parte ya detrás de cámaras”.

Actualmente Nicolás Haza promociona la serie de Amazon Prime “Nadie nos va a extrañar”, pero también está por estrenar dos series más para plataformas digitales. (Por Katia Plascencia Muciño)