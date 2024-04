Por considerar absurda la acusación, rechaza el candidato de MC a la Presidencia de la República, Jorge Álvarez Máynez, que sea él quien más haya gastado en la actual campaña presidencial.

“No sé cómo hay medios que publican que yo gasté más que Claudia Sheinbaum y que Xóchitl Gálvez sin verificarlo, sin darse una vueltecita por los eventos. La verdad es que ya es una cosa tan absurda que es muy difícil de contestar, porque me dicen que eres el que más ha gastado en campaña, pero luego me dicen que no hago campaña. —Son datos del INE. —Sí, por eso, pero el INE tiene consejeros electos por tómbola, electos partidistamente, que han dejado que se violen los plazos de precampaña”.

Por ello, cuando se le cuestiona sobre si confía en el INE, asegura confiar en la verdad, y esa nos dice que hay falta de equidad, que hay un sezgo muy visible, pero que no se queja, porque sabía que a eso se iba a enfrentar. (Por Arturo García Caudillo)