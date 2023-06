Aunque los reportes indican que al menos seis personas han fallecido producto de la onda de calor, el presidente Andrés Manuel López Obrador, asegura que tiene otros datos.

“Se está haciendo una campaña de información, Protección Civil está actuando. Hoy en el gabinete de Seguridad se trató el tema, estamos dando recomendaciones. Hasta ahora, afortunadamente no hemos tenido ninguna desgracia, ninguna pérdida de vida. Nosotros no tenemos ese informe y les voy a plantear lo que está sucediendo. Nos dijeron que no, pero bueno, vamos a ver, pero no, no tenemos, hoy nos dieron, pero Protección Civil no”.

De acuerdo a la información confirmada por la Secretaría de Salud, hasta el 3 de junio, seis personas han fallecido a causa de la temporada de calor en México, pero aún no hay datos respecto de la tercera ola que vive actualmente el país. (Por Arturo García Caudillo)