Asegura el presidente Andrés Manuel López Obrador que él no autorizó las modificaciones de último momento que se hicieron a su Plan B de Reforma Electoral.

“Si fuese como tú lo planteas es un asunto mínimo. Incluso te diría que, si fuese grave, yo mismo plantearía que se quite, porque nosotros somos verdaderos demócratas, no somos falsarios. Entonces tenemos que andarnos cuidando de todo porque, con todo respeto, el 99 por ciento de los medios de información están entregados por entero a la mentira”.

Y es que el Partido del Trabajo y el Verde Ecologista negociaron con la fracción de Morena en la Cámara de Diputados, que se agregara en el documento aprobado, la transferencia de votos entre partidos para blindarse ante una eventual pérdida del registro y que puedan guardar recursos para usar en las siguientes elecciones. (Por Arturo García Caudillo)