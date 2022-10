A pesar de que existen las pruebas de que el Ejército adquirió el software Pegasus, niega el presidente Andrés Manuel López Obrador, que su gobierno esté espiando a opositores.

“No es cierto que se espíe a periodistas o a opositores. No somos iguales a los anteriores, no es cierto. Yo hice el compromiso de que nadie iba a ser espiado, ningún opositor. Entonces, si tienen pruebas que las presenten. Ellos tienen labores de inteligencia que llevan a cabo, que no de espionaje, que es distinto. Nosotros no espiamos a opositores. Lo que buscan nuestros adversarios es equipararnos con los que gobernaban anteriormente. Y no somos lo mismo”.

Minimizó el asunto y para no hacerlo más grande, dijo que ni siquiera pedirá al secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, de una explicación pública. (Por Arturo García Caudillo)