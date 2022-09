Niega el presidente Andrés Manuel López Obrador que su sexenio sea el más violento de la historia, a pesar de que en menos de cuatro años hay registrados más de 134 mil homicidios dolosos.

“Si no hubiésemos hecho nada, si no nos hubiese funcionado nuestra estrategia, y hasta la voy a subrayar de Abrazos no Balazos, que se puede también resumir en que la paz es fruto de la justicia, que no se resuelve solo el problema de la inseguridad y de la violencia con medidas coercitivas, sino que hay que atender las causas, vamos a reducir, vamos a seguir y eso es lo que me tiene tranquilo y optimista y por eso sostengo que no vamos a cambiar la estrategia, porque nos está dando resultados”.

Y aseguró que hace dos años tenía dudas de que la estrategia para combatir la inseguridad fuera a dar resultados, pero ahora no, ya que para él, sí hay avances en la materia. (Por Arturo García Caudillo)