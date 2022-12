Luego que la empresa Caabsa Eagle acusó que el ayuntamiento de Tonalá tiene adeudos con ellos y sería factor para que la compañía suspendiera el servicio, el alcalde de este municipio, Sergio Chávez, negó la situación y aseguró que no tienen ningún pendiente financiero. El edil señaló que los cheques ahí están, pero no son cobrados por un tema que el mismo Caabsa judicializó

“Pero por supuesto que no es el pretexto de que no les hemos pagado y que por eso no recolectan la basura. Yo nada más le lanzo el reto a Caabsa, si yo ahorita les transfiero esos 20 millones de pesos, ¿mañana van a salir con los 36 camiones que ellos nos han prometido durante 15 años?”.

El ayuntamiento de Tonalá puso en operación el número 332730 3026 para que los vecinos de Tonalá informen cuando se acumule basura y se requiera que el ayuntamiento vaya a recogerla. (Por Héctor Escamilla Ramírez)