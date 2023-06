Que no hay dilación en la entrega de las imágenes del C5 cuando son investigados casos de desaparición de personas, asegura el coordinador del gabinete estatal de seguridad Ricardo Sánchez Beruben.

Señala que las imágenes son revisadas de forma inmediata a la par que los agentes del ministerio público las piden de forma oficial.

“Es que ya cuando se inicia una carpeta de investigación no puede estar la información si no es de manera oficial. Cual es el proceso larguísimo? El proceso que se debe agotar, el que es el legal, es que según el punto se hace el vaciado o se hace el recorrido de la zona. Posteriormente el ministerio público o el policía investigador solicita formalmente el transcurso que se sigue o las tomas de video que se tengan del C5”.

De acuerdo con Sánchez Beruben hay casos de éxito en los que gracias a las cámaras del C5 se ha podido identificar los vehículos y fincas utilizados para la desaparición de personas. (Por José Luis Escamilla)