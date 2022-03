La Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios de Jalisco niega haber encontrado coliformes fecales en un análisis sobre control de la calidad del agua suministrada por el SIAPA a usuarios.

Detalló que el periodo del 14 de febrero al 08 de marzo del presente año, se analizaron 30 muestras que fueron tomadas en 25 colonias de los municipios de Guadalajara, Tlaquepaque, Tonalá y Zapopan.

Aclara que los resultados indicaron que dos de éstas presentaron parámetros fuera de norma, identificándose la presencia de organismos coliformes totales, no coliformes fecales.

Asegura la Coprisjal que no existe emergencia sanitaria pues el consumo de coliformes totales en el agua no causa una enfermedad, sino que indica que existe una vía de contaminación entre una fuente de bacterias y el suministro de agua y éstos se encuentran de manera natural en el medio ambiente. (Por Claudia Manuela Pérez)