Edith Márquez pone fin a los rumores de que los integrantes de Timbiriche y ella estaban peleados.

La intérprete de “Mi error, mi fantasía” aseguró que tiene contacto con la mayoría y que hasta el momento no es cierto que les ofrecieron hacer una serie del famoso grupo.

“Yo a los Timbiriche los quiero muchísimo, Siempre he dicho que son mis maestros, siempre dicho que los quiero mucho y que ellos forman parte muy importante de mi vida y de mi carrera, y que no tengo ningún problema con nadie. Yo dije que estaría increíble que nosotros pudiéramos participar, ni ellos mismos ni los originales todavía lo tienen tan seguro ¿sabes? Si a mí me hacen una invitación encantada, de verdad, no hay ningún problema”.

Por cierto, Edith Márquez ofrecerá un concierto en el palenque de Tepatitlán, Jalisco el próximo 27 de noviembre. (Por Kevin Casillas)