A pesar de que el coordinador de Seguridad, Ricardo Sánchez Beruben, habló de la existencia de 12 carpetas de investigación por la desaparición de personas en la zona de la Nueva Central de Autobuses, el gobernador, Enrique Alfaro niega las desapariciones.

“No eso no es cierto, eso no es cierto -¿Qué puede decir al respecto?- No es cierto, no hay. Yo lo que diría es llevamos en los últimos días, nada más para que ustedes los revisen varios casos que se denuncian como desaparecidos, que tienen manifestaciones, que hay señalamientos y que terminan siendo casos que no estaban desaparecidos. Entonces yo lo que les digo es que hablemos con prudencia de estos temas”.

Asegura que en las últimas semanas se han presentado ausencias voluntarias, sobre todo de jóvenes. (Por Claudia Manuela Pérez)