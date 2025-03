Hasta hoy no hay indicios de que el Rancho Izaguirre haya sido utilizado como un campo de exterminio, asegura el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch.

“También tenemos confirmado que era un Centro de Adiestramiento. Al momento, al momento, repito, no tenemos ningún indicio, y sé que la Fiscalía General de la República continúa con la investigación, pero nosotros como Secretaría de Seguridad y las áreas de investigación e inteligencia del Gabinete de Seguridad no hay un indicio que haya sido un campo de exterminio, como lo mencionaron, sino un centro de adiestramiento. Como lo mencionaron aquí, hay una pista ahí para entrenamiento, hay una serie de cosas y teníamos confirmado que ese y otro punto que también fue asegurado eran lugares para adiestrar”.

Tampoco, explica, hay elementos para confirmar si había restos óseos humanos en el lugar. Por otro lado, debido a que el gancho de esta organización para reclutar a jóvenes eran las redes sociales, la autoridad cibernética ha dado de baja 39 páginas que eran usadas con este fin. (Por Arturo García Caudillo)