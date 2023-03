Tras la divulgación de unos videos con supuestos actos de abuso contra animales que se afirma ocurren en la Dirección de Control Animal de Guadalajara, el ayuntamiento tapatío negó que estas imágenes fueran grabadas en la dependencia municipal. En el post se acusa a un expolicía de Guadalajara de golpear perros hasta la muerte o asfixiarlos en bolsas.

El ayuntamiento de Guadalajara afirma que es información falsa porque el Centro de Control Animal se encuentra en proceso de remodelación y no está en funciones desde hace más de 10 meses.

Afirman que los procedimientos médicos como la eutanasia y el sacrificio humanitario son realizados únicamente por médicos veterinarios y el único elemento expolicía adscrito a la Dirección de Protección Animal es una persona adulta mayor, que no realiza prácticas médicas ni cuenta con sanciones de algún índole.

Señaló que no hay ninguna queja formal de estas presuntas irregularidades. (Por Héctor Escamilla Ramírez)