El presidente municipal de Guadalajara, Pablo Lemus, negó que tuviera alguna relación con el exdirector de AJP, Luis Oswaldo Espinosa, acusado de fraude a cientos de personas.

El edil aparece en varias fotografías con el empresario que se quitó la vida el sábado pasado tras reconocer el fraude en su empresa.

Señaló que las fotos donde aparece con él fueron circunstanciales de eventos donde coincidieron.

“Yo al personaje no lo conozco, ni siquiera me he podido aprender su nombre, no tengo absolutamente nada que ver con él y la única vez en mi vida que recuerdo haberlo visto fue en esta cena de la fundación en casa de una presentadora de televisión que vamos lleva las riendas de esa fundación”.

Lemus aseguró que no hizo inversiones con esta empresa, pero sí con instituciones acreditadas ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. (Por Héctor Escamilla Ramírez)