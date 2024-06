El presidente Andrés Manuel López Obrador, rechazó haber cometido violencia de género en contra de la ex candidata presidencial de oposición, Xóchitl Gálvez.

“Lo primero, es decir que yo no ofendí a la señora Xóchitl, no hay prueba de eso. No lo hago por principios, no ofendo a nadie, menos a una mujer, no sé de dónde salió eso, pero nunca he ofendido a la señora, no sé de dónde salió eso”.

Y acusó que ya una vez una consejera de derecha del INE tergiversó sus palabras. Sin embargo, la semana pasada, el Tribunal Electoral determinó que el Primer Mandatario cometió violencia política en razón de género, en por lo menos once ocasiones en contra de Gálvez Ruíz durante sus conferencias Mañaneras, aunque por tratarse del Ejecutivo Federal no era posible sancionarlo. (Por Arturo García Caudillo)