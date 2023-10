Luego que el Gobierno de los Estados Unidos informara sobre la cancelación de un crédito por 800 millones de dólares para nuestro país, en represalia por haber regalado petróleo a Cuba, el director de Pemex, Octavio Romero Oropeza, aseguró que todo es una mentira.

“Petróleos Mexicanos no ha realizado ningún donativo de combustibles a ningún gobierno extranjero. No, no miento. Y lo otro, lo de Lexin bank, pues ya no sé qué cosa es lo que me han preguntado porque se han dicho tantas cosas con relación a esto, que ya estoy confundido. Primero dijeron que nos habían multado. No es cierto. ¿Se los digo así o de otra manera? No hay ninguna multa en lo más mínimo. Y no hay ninguna cancelación de ningún crédito. Fue un acuerdo de ya no solicitar ese crédito”.

Sin embargo, no explicó bajo qué concepto, en agosto pasado, Pemex envió a Cuba 465 mil barriles por un valor de 36.2 millones de dólares mientras que en julio fueron 730 mil por 49.4 millones de dólares. (Por Arturo García Caudillo)