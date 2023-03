Asegura el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, que con el ‘Plan B’ de reforma electoral, no se afectan las facultades del INE ni se llevarán a cabo despidos masivos.

“La reforma electoral ha sido objeto de una serie de ataques, de una estrategia claramente diseñada desde las oposiciones, construida a base de falsedades. Ahí no es cierto que se le quiten facultades al Instituto Nacional Electoral o al Tribunal Electoral, por el contrario, desaparecen las facultades que tenían más Juntas Locales o las vocalías locales y se concentran todas en un solo procedimiento sancionador. No hay, como dicen algunos trasnochados, un despido masivo de aproximadamente 8 mil trabajadores”.

Lo que sí desaparece, añadió, son los fideicomisos con los que cuenta el Instituto, recursos que deberán utilizarse para pagar las liquidaciones. (Por Arturo García Caudillo)