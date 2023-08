Rechaza la ex Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, guerra sucia en contra del ex canciller Marcelo Ebrard, y asegura que no hay acarreo ni uso de recursos públicos en su campaña para convertirse en la líder del Movimiento de Transformación.

“Pues que es falso, primero, que es falso, que no lo haríamos. Hay varios temas, por ejemplo, que han salido que incluso el gobierno de la ciudad ha desmentido, como que si se pagaron unas encuestas, hubo unas encuestas que hizo Secretaría de Gobierno para ver qué opinaba la gente respecto al desarrollo del estadio Azteca, pero nunca que tuvieran que ver con un asunto electoral y tampoco servidores de la Nación o personal de Bienestar de la Ciudad. No, todo es voluntario lo que se ha hecho hasta ahora. Ahora, a mí nunca me han oído hablar mal de mis compañeros, al contrario”.

Lo anterior tras las acusaciones que este miércoles hiciera Ebrard Casaubon, en contra de la peopia Sheinbaum y de Morena. (Por Arturo García Caudillo)