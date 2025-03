Luego de que opositores a su administración afirmaran que algo oculta que no ha dicho, sobre la negociación con su homólogo estadounidense, Donald Trump, la presidenta Claudia Sheinbaum, negó estar haciendo tratos en lo oscurito.

“Eso es muy importante, para todos. Yo me comprometí a no mentir, no robar y no traicionar al pueblo. Nosotros no mentimos, no es que haya una negociación en lo oscurito con Estados Unidos, no. Lo que hubo fue una plática de decir, a ver, hay resultados en seguridad, y se hizo todo esto por parte de México, y no sólo para que no llegue fentanilo a Estados Unidos, sino porque nosotros tenemos una responsabilidad con el pueblo de México de alcanzar la paz y la seguridad, que tienen que ver con la justicia”.

Reiteró que sostuvo una plática respetuosa en la que le mostró los resultados de su administración en materia de seguridad y las afectaciones que causarían los aranceles, al tiempo que insistió en que seguirá colaborando y cooperando, pero sin sumisión, con las autoridades del vecino país del norte. (Por Arturo García Caudillo)