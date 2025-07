Rechaza la presidenta Claudia Sheinbaum que el Gobierno de México esté siendo presionado por la administración Trump por el tema de la Seguridad Pública.

“Absolutamente falso de toda falsedad. Es esta pretensión de algunos columnistas de querer dar la idea, que además, increíble, ¿cuál son sus fuentes? ¿Cuáles son sus? De querer dar a conocer de que ellos tienen muchos contactos, y que tienen información privilegiada, nada más que sus contactos y su información privilegiada pues no tiene ninguna información privilegiada, porque es absolutamente falso. Primero porque nosotros no aceptamos injerencismo”.

Por ello también rechazó las versiones del sector empresarial estadounidense sobre la necesidad de renegociar el TMEC, pues esto no tiene relación ni con el fentanilo ni con la seguridad y reiteró que con Estados Unidos hay coordinación sin subordinación. (Por Arturo García Caudillo)