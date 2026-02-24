Rechaza la presidenta Claudia Sheinbaum que su estrategia de seguridad se haya convertido en un regreso a la guerra contra el narco del sexenio calderonista.

“Nunca, ¡imagínense! Que diría: ¡Dios nos libre! La estrategia de seguridad no ha cambiado, claro, ocurrió una situación en donde la detención de un miembro de la delincuencia organizada, que tiene una orden de aprehensión, son atacados los miembros del ejército y responden y en el traslado fallece. Nosotros nunca vamos a actuar fuera de la Ley, eso es muy importante, Calderón actuó todo el tiempo fuera de la Ley, en un estado de excepción que nunca declaró. Incluso, en aquel momento, el uso de las Fuerzas Armadas no era legal, no había una Ley que las protegiera. Entonces, él actuó fuera de la Ley todo el tiempo”.

En el caso del operativo para detener a “El Mencho”, añade, el objetivo nunca fue ultimar a una persona, pero ante la agresión hubo respuesta de las Fuerzas Armadas. (Por Arturo García Caudillo)