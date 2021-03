Detrás del desabasto de agua en la Zona Metropolitana de Guadalajara, no existen intereses políticos ni la intención de reactivas el proyecto de El Zapotillo, como aseguran organizaciones civiles, aseveró el director del SIAPA, Carlos Torres Lugo.

“Eso no es cierto, eso hay que ser honesto y hay que aclararlo. Un tema de que se quedó suspendido o pausado El Zapotillo y Purgatorio, y otro tema es lo que nos está pasando en la realidad”.

Rechazó también una supuesta privatización del SIAPA.

Lo que sí aceptó es que el Acuaférico no resolverá al 100 por ciento el desabasto de agua y que los tandeos podrían aplicarse por todo el estiaje. (Por Gricelda Torres Zambrano)