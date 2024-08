El voto de los panistas no tiene precio y no seré yo quien se sume a Morena para aprobar el Plan C, afirmó el gobernador de Yucatán, Mauricio Vila, al recibir su registro como senador de la República.

“No, Mauricio Vila no tiene precio, Mauricio Vila es panista y aquí vamos a estar defendiendo a la gente que votó por el PAN, pero sobre todo aportando a que México le vaya bien. -¿Ni votos, ni ausencias, ni idas al baño en el momento de la votación?- No se preocupen. -¿Hay indicios de que Mauricio Vila pueda votar diferente a la agenda del PAN?- Cuando menos en estas iniciativas que vienen no lo veo”.

Sin embargo, al parecer los perredistas Araceli Saucedo y José Sabino, ya aceptaron pasarse a las filas de Morena, con lo cual sólo le faltaría un voto a la 4T para alcanzar la mayoría calificada en el Senado. (Por: Arturo García Caudillo)