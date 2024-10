En Jalisco no hay división en Morena ni maltrato, como acusó el diputado local entrante Alejandro Puerto, quien renunció a la bancada guinda, señala el senador de de este partido por Jalisco, Carlos Lomelí.

“Lo que sí les puedo decir es que no hay tal maltrato, quien puede hablar de maltrato cuando le regalan una pluri, la segunda pluri, más bien hay negociación en esa renuncia, pago por evento, no sé, habría que preguntarle. Yo respeto su forma de hacer política y la verdad nomás no comparto la forma en que se expresa del movimiento”.

Rechaza que él forme parte de los cacicazgos que denuncia Alejandro Puerto en un video y en donde aparece su imagen.

Contesta que “águila no come mosca”. (Por Claudia Manuela Pérez)