El exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, continuará en el Reclusorio Norte luego de que una jueza federal rechazó concederle la libertad anticipada.

En una audiencia de poco más de una hora, la jueza resolvió que Duarte no cumple con los requisitos establecidos en la Ley de Ejecución Penal, particularmente el más relevante: carecer de procesos penales activos.

Al existir una causa vigente en su contra, la juzgadora declaró infundada su petición.

El expriista buscaba obtener el beneficio tras casi siete años de reclusión.