A pesar de las denuncias sobre la violación de los derechos humanos de migrantes por parte de elementos de la Guardia Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador, aseguró que es mentira y que él tiene otros datos.

“Yo tengo otra información, tengo otro dato. Sí, pero yo tengo otro dato. O sea, nosotros somos respetuosos de los migrantes y el compromiso es cuidarlos a los migrantes, protegerlos en sus derechos humanos y lo vamos a seguir haciendo. Nosotros no correteamos a migrantes. Nosotros protegemos a los migrantes. A lo mejor en algunos casos, pero puede ser la excepción, no es la regla. Nosotros no somos represores”.

Las denuncias hablan incluso de incursiones de guardias nacionales en territorio estadounidense. Por ello, reiteró López Obrador, no se puede resolver el problema migratorio con medidas coercitivas o con muros. (Por:Arturo García Caudillo)