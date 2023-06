Protección Civil de Guadalajara no realizó ningún peritaje a las casas de las calles Mariano Azuela y José R. Benitez, para determinar si presentaban daños tras las obras del colector que se realizaron para el depósito pluvial del Parque San Rafael, acusaron vecinos de la zona.

Leticia López, una de las dirigentes del movimiento explica que se les citó, pero no ingresaron a las fincas, ni se emitió ninguna observación, contrario a lo dicho por el alcalde Pablo Lemus:

“Protección Civil no vimos jamás que entrará; el primer día que empezaron las obras el 15 de mayo se les hizo el llamado, circularon por la calle y los vecinos que estaban afuera les decían que entraran. Tenemos por ahí un vídeo en donde que iban a ver, pero total nunca entraron. Entonces no entendemos cómo hicieron un dictamen, una revisión, si ni el mismo Siapa estuvo dentro revisando casa por casa durante el proceso de la construcción del colector de entrada”.

Aunque se anunció la conclusión de las obras, nadie les ha informado quien se responsabilizará por los daños a las viviendas. (Por Héctor Escamilla Ramírez)