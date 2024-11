Rechaza el secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla, que los integrantes de las Fuerzas Armadas hayan recibido la orden de violar las garantías individuales o que estén violando los derechos humanos.

“Sistemáticamente no se violan los Derechos Humanos. Repito, sistemáticamente no hay una instrucción para que se haga, se actúe de manera que esté fuera de la Ley. La instrucción que hemos recibido nosotros, y además lo tenemos que hacer por Ley, es que actuemos conforme a Derecho, apegados al uso racional de la fuerza, y por supuesto, en especial, las instrucciones que he recibido de la señora presidenta de la República, es que no haya impunidad”.

De hecho, añade, hay muchas ocasiones en donde hay heridos entre los presuntos delincuentes, que son atendidos en el lugar de los hechos o llevados a hospitales cercanos por los mismos elementos de las Fuerzas Armadas. (Por Arturo García Caudillo)