Mientras no baje el nivel de agua en el Río Lerma, los trabajos de limpieza en varias calles de La Barca no podrán iniciarse, reconocen autoridades municipales. Esta mañana continúan los encharcamientos, principalmente en la colonia El Abrevadero, donde el agua alcanza 40 centímetros de altura dentro de los hogares.

El presidente municipal, Ricardo Hernández, explica.

“Los trabajos que se han venido haciendo de bombeos y todo lo que hemos estado haciendo de desazolves no ha sido suficiente porque dependemos de que el nivel del río Lerma tenga que bajar”.

Menciona que las colonias afectadas se encuentran por debajo del nivel del bordo del río, por lo que se instalaron diques para evitar que siga bajando agua y escurrimientos a las partes a desnivel. (Por Héctor Escamilla Ramírez)