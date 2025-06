Ante la molestia de Morena por la resolución de la OEA de no respaldar la elección judicial, el senador panista Marko Cortés, hizo un llamado al partido en el poder y al gobierno de la presidenta Sheinbaum, a acatar el llamado del organismo internacional y revisar este proceso.

“En qué o por qué se sorprenden que ante una elección, además inédita del Poder Judicial, que no logró como ellos creían la participación o el interés de las y los mexicanos. Entonces no debe de extrañarnos que la Organización de los Estados Americanos, que tiene por objeto velar por la democracia, el respeto al Estado de Derecho que hoy está amenazado, tanto a uno como al otro, genere una opinión y claro, pues en qué sentido”. (Por Arturo García Caudillo)