Con un sólo entrenamiento al frente del equipo, este miércoles debutará Gerardo Espinoza como técnico de las Chivas en el clásico ante el América de la Concachampions y asegura que no es imposible vencer a las Águilas.

“A mí me compete simplemente el hecho de llegar, trabajar, dar lo mejor de mí y que los resultados sean los que hablen a final de cuentas, me mantengo tranquilo en todo eso y efectivamente es una trilogía complicada, pero tampoco es imposible”.

Por su parte, el entrenador del América, André Jardine, reconoce que el cambio de estratega en el Guadalajara le complica un poco el panorama en este primer enfrentamiento de los 3 que tendrán en una semana.

“Pero para mí se complica un poco por no conocer al cien por ciento las formas en las que este entrenador va a colocar a Chivas, pero es un tema para entrar aún más concentrados, más preparados, atentos sabiendo que mañana va a ser un partido durísimo y sería durísimo si las circunstancias fuesen otras, no tengo duda, sí fuera el mismo entrenador, sí estuvieran viviendo una muy buena racha porque así son los clásicos”.

Chivas y Águilas se enfrentarán este miércoles a las 19:30hrs en el estadio Akron en la Ida de octavos de final de la Concachampions, con arbitraje del canadiense, Drew Fischer. (Por Manuel Trujillo Soriano)