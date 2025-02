Aunque pedirá una explicación a los Estados Unidos, no debería de extrañarnos la actividad de los vuelos espías estadounidenses cerca de territorio nacional, dice la presidenta Claudia Sheinbaum.

“Sí, pero como parte del trabajo de la coordinación, no es que vayamos a hacer una carta especial. ¿Por qué? Porque no es la primera vez que ocurre un vuelo de este tipo, lo que pasa es que ahora hay más sensibilidad sobre los temas y entonces puede alertarse en esta circunstancia, pero no es, por lo que nos informa la propia Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, no es la primera vez que ocurre y ha ocurrido. Igual que el caso de los barcos enfrente de Ensenada, que también no es algo que haya ocurrido una sola vez”.

Por otro lado, indicó que en las tres semanas que han pasado desde que iniciaron las redadas y deportaciones masivas de indocumentados, los Centros de Atención instalados en la frontera apenas han recibido dos mil 16 personas, aunque a pesar de la poca afluencia seguirán atendiendo a quien lo necesite. (Por Arturo García Caudillo)