México siempre estará a favor de la protección de los derechos humanos y por ello no podríamos avalar que los migrantes sean tratados como criminales, afirmó la presidenta Claudia Sheinbaum, sobre la decisión de su homólogo estadounidense Donald Trump, de enviar 30 mil indocumentados a Guantánamo.

“Pues obviamente no estamos de acuerdo con el trato a personas migrantes como criminales. Y nosotros siempre vamos a buscar que prevalezca el derecho internacional y la protección a los derechos humanos”.

E indicó que hay coordinación con el Gobierno de los Estados Unidos, por lo que no ha habido necesidad de aclarar este tema.

“No ha sido necesario, porque como les digo, hay una coordinación en el tema de migración. Que sepan que nosotros lo que ponemos al frente es el respeto de nuestros connacionales y de sus derechos humanos y también la soberanía nacional y en ese marco colaboramos, cooperamos, nos relacionamos, estamos en diálogo permanente y hay una muy buena coordinación”. (Por Arturo García Caudillo)