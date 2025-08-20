Tras el accidente de este martes en la estación Izamal del Tren Maya, el director de la empresa, David Lozano Águila, reitera que no se trató de un descarrilamiento, sino de un percance de vía originado por una anomalía que aún está bajo investigación.

“¿Qué es lo que sucedió? Es una anomalía que tenemos que analizar porque eso no debería haber pasado en el diseño del sistema ferroviario. Si ustedes se fijan en la fotografía, la posición se pone completamente a la izquierda ambas agujas, y entonces se pone en posición desviada y es lo que provoca que el coche número tres, el boogie número dos es el que se sale de la vía. Por eso es un percance de vía, no es un descarrilamiento, porque solamente es un boogie del coche tres el que se sale”.

Explica que la mayoría de los 261 pasajeros que viajaban en ambos trenes fueron trasladados en autobuses a sus destinos y que el servicio diario continuó, aunque con un retraso de 45 minutos. (Por Arturo García Caudillo)