Asegura la presidenta Claudia Sheinbaum que no hubo acarreados en el mitin que encabezó el domingo pasado en el zócalo capitalino, donde se concentraron cerca de 350 mil personas.

“Pero ellos se juntan y rentan autobuses. Eso es muy distinto. ¿Qué quiere decir acarreo, que a la gente le des dinero o algo a cambio de asistir a un evento, o forzarlos porque ‘te voy a correr, te voy a no sé qué si no vas al evento’. Yo la verdad lo que vi, porque si no, no hubiera habido pues el evento. Un evento así en el zócalo no se llena con personas que, el pueblo de México ya está muy consciente como para regresar a esas prácticas. El que haya autobuses no quiere decir que haya personas que vinieron en contra de su voluntad, eso significa acarreo”.

Y aprovechó para lamentar el accidente de autobús en Oaxaca en el que fallecieron al menos 18 personas, y 25 resultaron heridas, quienes regresaban de este mitin en el zócalo, por lo que anunció apoyo a sus deudos. (Por Arturo García Caudillo)