Ante las amenazas del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, en materia de aranceles, migración y narcotráfico, la Primer Mandataria Claudia Sheinbaum, asegura no tenerle miedo.

“No, tengo un pueblo que me respalda. Cuando uno tiene la certeza y la convicción y sabe cuáles son sus principios, ¿por qué uno va a tener miedo? Pero además una cosa también es, el presidente Trump tiene su manera de expresarse. Entonces, hay en este momento diálogo y nosotros no vamos a permitir nunca que se vulnere la soberanía y si llegará a vulnerarse hay un pueblo entero para defender a su patria”.

Reiteró que no va a negociar la soberanía de México, negó que esté defendiendo a los cárteles del narcotráfico e insistió en que no van a debilitar a su gobierno.

“Pues porque quieren vulnerarnos como si nosotros estuviéramos negociando la soberanía nacional. Jamás. Y no nos van a vulnerar porque el pueblo de México y el Gobierno es uno solo, aquí no hay divorcio y nosotros no mentimos nunca”. (Por Arturo García Caudillo)