Los colectivos de familiares de desaparecidos que realizaron manifestaciones este 10 de mayo finalmente llegaron a sus destinos. Dos de los contingentes arribaron ya a Palacio de Gobierno mientras que uno más se manifieste esta mañana en las puertas de casa Jalisco para exigir que las autoridades no los dejen solos en los trabajos de búsqueda.

Al terminar las movilizaciones de hoy aseguraron que retomarían los trabajos de localización de fosas clandestinas. Piden a las autoridades no dar carpetazo a las investigaciones sobre desaparecidos.

Olga Lidia Ibarra busca a su hijo desaparecido en 2019.

“Pues que no pierdan la fe, que tiene uno que salir a buscar no esperar en casa porque pues ya viendo el gobierno pues no hace nada en realidad y pues en realidad aquí son los colectivos son los que hacen las búsquedas y son los que hemos encontrado”.

Tanto en Palacio de Gobierno como en casa Jalisco los colectivos colocaron lonas y mantas con las fichas de búsqueda de sus familiares desaparecidos. (Por Hector Escamilla Ramírez)